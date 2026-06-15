年に数回のビッグイベントであるボーナスの支給。何に使うかを計画している時間は楽しいものですが、勢いに任せて使ってしまい、後から「あんなことに使わなければよかった」と頭を抱えた経験がある人もいるのではないでしょうか。特に、激動の時代を生きてきた職場の先輩や親世代の若い頃には、現代からは想像もつかないような豪快な失敗談が隠されていることも。そこで今回は、40代以上で会社員をしているマイナビニュース会員30