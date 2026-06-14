山本は8回2死まで完全試合、9回先頭までノーヒッターを継続【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャース・山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板。9回の先頭ピーターズにソロを浴び、ノーヒットノーランは逃したものの、8回1/3を投げて被安打1、1失点の内容で7勝目をマークした。目前に迫った快挙の裏で、米ファンの怒りの矛先は“通知”に向けられた。好