「さがえさくらんぼフェスティバル」が14日、山形県寒河江市で開かれ、サクランボの種飛ばし大会などで盛り上がりました。このイベントは、収穫時期を迎えたサクランボをPRしようと開かれ、会場にはキッチンカーなどが多く出店しました。掛け声「チェリーゴー」中でも盛り上がりを見せたのは、寒河江市が発祥という「全国さくらんぼの種吹きとばし大会」です。市内で収穫された「佐藤錦」を使い、種を口から2回