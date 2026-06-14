「青春を味わいたかった」――。13日に放送されたテレビ東京のバラエティ番組『二軒目どうする? 〜ツマミのハナシ〜』(毎週土曜24:55〜)に、元モーニング娘。の市井紗耶香がゲスト出演。文筆家・コの字酒場探検家の加藤ジャンプ氏おすすめの東京・五反田の居酒屋「なっぱごちそう」を舞台に、松岡昌宏、博多大吉と酒を酌み交わしながらモーニング娘。時代をたどった。市井紗耶香モーニング娘。の2期メンバーとして活躍した市井。松