フィアット・クロマ（1985年）今ではほとんど忘れ去られているフィアット・クロマだが、前述したティーポ4車の一角である。【画像】ジウジアーロが手掛けた個性的なイタリアンサルーン【マセラティ3200 GTとアルファ・ロメオ159を詳しく見る】全23枚フィアットとして初めて横置きエンジン・前輪駆動を採用した大型車であるクロマは、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンを設定。ガソリンエンジンにはV6やターボチャージャー付