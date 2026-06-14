中高生や大学生による演劇フェスティバルが13日から徳島市の文化の森総合公園で始まりました。これは県内の中学校から大学の演劇部の部員らが練習の成果を披露しようと毎年開いています。13日は参加する18団体のうち海部高校、徳島科学技術高校、城南高校、城北高校の4校の生徒たちが臨場感ある空間を生み出し、見る人を物語の世界に引き込んでいました。このうち、城南高校の「ごめんね！」と題した劇では高校を卒業した3月を舞台