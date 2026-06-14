IHGホテルズ＆リゾーツは、「ホリデイ・イン エクスプレス札幌すすきの」を7月17日に開業する。三菱商事都市開発と東京建物、サンケイビルと運営受託契約を締結した。旧OMO3札幌すすきのby星野リゾートをリブランドし、大規模に改装した。道内3軒目の「OMOブランド」のホテルとして、2022年1月28日にグランドオープン。4月1日のチェックアウトをもって閉館していた。建物は地上13階建て。客室は全223室を設け、館内はブランドが推