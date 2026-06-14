13日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷沢健一氏が、同日のソフトバンク戦に先発し5回2/3を投げ5失点で2敗目（7勝）を喫したヤクルト・山野太一について言及した。山野は1−0の3回二死走者なしで野村勇に四球を与えると、続く近藤健介の打席中に牽制悪送球で一塁走者・野村勇に二塁に進めてしまい、近藤に逆転の一発を浴びた。山野は1−3の6回に野村勇に一発、今宮健太に犠飛を浴び降板。後を受