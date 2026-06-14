シリーズ累計150万部を突破した東野圭吾さんの小説『白鳥とコウモリ』が、2026年9月4日(金)に実写映画化される。W主演は松村北斗さん(SixTONES)と今田美桜さん。監督は『あゝ、荒野』『正欲』の岸善幸さん、脚本は『ある男』の向井康介さんが手がける。このたび、本作を支える豪華キャスト陣の顔触れが明らかになった。【画像】三浦友和・柄本佑・吉田羊ら 事件のカギを握る豪華キャストに注目三浦友和さん、中村芝翫さんら…事件