【キルアオ】乙姫舞役は長谷川育美に決定！ 日常ビジュアルも公開
毎週土曜23時よりテレ東系列にて放送中のTVアニメ『キルアオ』。乙姫舞役を長谷川育美が演じることが決定。また家庭科部での賑やかな一コマを切り抜いた日常ビジュアルが公開された。
＞＞＞乙姫舞役の長谷川育美や日常ビジュアルをチェック！（写真4点）
週刊少年ジャンプの⼈気漫画『キルアオ』（原作：藤巻忠俊／代表作：『⿊⼦のバスケ』、『ROBOT×LASERBEAM』）が毎週⼟曜23時よりテレ東系列にて放送中。
このたび、新たに⼄姫舞役に⻑⾕川育美の出演が決定した。「幻獣組（ユニコーン）」の⼀員であり、万能なマリンスポーツの才能と、海に関する無類の知識を誇る。おとなしいチビ姫と強気なギャル姫の秘密とは！？ そんな⼄姫舞を演じる⻑⾕川よりコメントも到着している。⻑⾕川は「⼄姫は、『チビ姫』と『ギャル姫』という2つの姿を持つ⼥の⼦です。全く違う個性を演じられてとっても楽しかったです！」と⼄姫の魅⼒と共に⾃⾝が演じた感想を語っている。物語もいよいよ終盤に差し掛かる中、⼄姫が⼗三たちとどのような関わりを⾒せるのか。今後の展開にぜひご注⽬を。
また、⼤狼⼗三をはじめとする個性豊かなキャラクターたちの家庭科部での賑やかな⼀コマを切り抜いた⽇常ビジュアルが公開された。
⽚⼿に教科書を持ち、もう⼀⽅には⾼く積み上げられたパンケーキを抱える⼗三（CV：三瓶由布⼦）。そんな⼗三が持つパンケーキに蜜岡ノレン（CV：和泉⾵花）が惜しみなくシロップを注ぎ、平静を装う⼗三の先で、驚いた様⼦を⾒せる猫⽥コタツ（CV：梅⽥修⼀朗）の姿が描かれている。
さらに家庭科室には、華麗なリフティングを披露しながら顔を⾚らめる家庭科部
の部⻑・⽩⽯千⾥（CV：種崎敦美）をお姫様抱っこした天童天⾺（CV：⼤塚剛央）やおしゃぶりをくわえ、天井から上半⾝だけを覗かせるように現れる、古波鮫シン（CV：佐久間⼤介）の姿も。校庭では⻯胆カズマ（CV：千葉翔也）とエイジ（CV：中島ヨシキ）が仲良くキャッチボールを楽しむなど情報過多（！？）な家庭科室のでのひと幕を切り取った賑やかなビジュアルとなっている。
※「種崎敦美」の「崎」は「大」の部分が「立」になる字が正しい表記。
（C）藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会
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週刊少年ジャンプの⼈気漫画『キルアオ』（原作：藤巻忠俊／代表作：『⿊⼦のバスケ』、『ROBOT×LASERBEAM』）が毎週⼟曜23時よりテレ東系列にて放送中。
また、⼤狼⼗三をはじめとする個性豊かなキャラクターたちの家庭科部での賑やかな⼀コマを切り抜いた⽇常ビジュアルが公開された。
⽚⼿に教科書を持ち、もう⼀⽅には⾼く積み上げられたパンケーキを抱える⼗三（CV：三瓶由布⼦）。そんな⼗三が持つパンケーキに蜜岡ノレン（CV：和泉⾵花）が惜しみなくシロップを注ぎ、平静を装う⼗三の先で、驚いた様⼦を⾒せる猫⽥コタツ（CV：梅⽥修⼀朗）の姿が描かれている。
さらに家庭科室には、華麗なリフティングを披露しながら顔を⾚らめる家庭科部
の部⻑・⽩⽯千⾥（CV：種崎敦美）をお姫様抱っこした天童天⾺（CV：⼤塚剛央）やおしゃぶりをくわえ、天井から上半⾝だけを覗かせるように現れる、古波鮫シン（CV：佐久間⼤介）の姿も。校庭では⻯胆カズマ（CV：千葉翔也）とエイジ（CV：中島ヨシキ）が仲良くキャッチボールを楽しむなど情報過多（！？）な家庭科室のでのひと幕を切り取った賑やかなビジュアルとなっている。
※「種崎敦美」の「崎」は「大」の部分が「立」になる字が正しい表記。
（C）藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会
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