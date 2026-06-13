PayPay証券で2026年5月に買付されたNISAつみたて投資枠対象商品のうち、買付金額が高い人気銘柄をランキング形式で紹介します。ランキングでは「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」が1位となり、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」や「iFreeNEXT FANG+インデックス」などが上位に入りました。○【NISAつみたて投資枠/買付金額】2026年5月人気銘柄ランキング1位eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)2位eMAXIS Slim