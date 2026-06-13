関大・米沢友翔が1回戦に続き好投…打者がストライクと錯覚する「驚異のキレ」名伯楽もその投球に目を細めた。第75回全日本大学野球選手権記念大会の準々決勝が11日、神宮球場で行われ、第3試合では関大（関西学生野球連盟）が6-1で金沢学院大学（北陸大学野球連盟）に勝利し、準決勝進出を決めた。エースの米沢友翔投手（4年）が7回を被安打5、1失点で勝利に貢献。8回無失点で10三振を奪った1回戦・北海学園大（札幌学生野球連