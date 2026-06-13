俳優の有村架純が主演を務める、映画『マジカル・シークレット・ツアー』(6月19日公開)の本編映像が12日、公開された。映画『マジカル・シークレット・ツアー』今回公開されたのは、和歌子(有村)と、シンガポールの闇バイトで知り合った清恵(黒木華)、麻由(南沙良)が、税関の目をかいくぐるため、金塊を巧妙に隠していく様子が映し出された本編映像。冒頭、闇バイトのスタッフから、金塊を手渡される和歌子。そのずっしりとした重