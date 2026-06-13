「思考が現実化する」と聞くと、私はだいたい身構えます。書店の自己啓発コーナーに行けば、似たようなタイトルが棚一段分並んでいます。【画像】知らなかった…これが、他人の「悪口」をよく言う人の“特徴”です「願えばかなう」「引き寄せの法則」「あなたの人生はあなたの思考次第」などの言葉は一見、心地よく聞こえるのですが、突き詰めると「うまくいかないのはあなたの思考が足りないからだ」という構造になっていること