「しゅごキャラ！」新シリーズ『しゅごキャラ！ ジュエルジョーカー』のコミックス第4巻の発売を記念して、講談社の漫画アプリ「Palcy」、「マガポケ」、「コミックDAYS」では、2026年6月12日から14日まで『しゅごキャラ！』を全話無料公開する。■72時間限定！全話無料で読める!!対象期間：2026年6月12日0時00分〜6月14日23時59分の72時間限定対象漫画アプリ：Palcy、マガポケ、コミックDAYS■待てば無料！全話チケット開放も！72