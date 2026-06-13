遅れて球場入りした大谷【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間13日・シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手は、12日（日本時間13日）の敵地ホワイトソックス戦を欠場することになった。前日には左膝の炎症が理由で途中交代。試合前には遅れてロッカーに姿を見せたが、元気そうな様子だった。大谷は前日の敵地パイレーツ戦で13号を放つなど、登板翌日でも4出塁の活躍を見せていたが、7回に代打を送られて途中交代。球団は「左膝