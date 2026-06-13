5月30日、事業再生研究機構は、シンポジウム「新しい担保権制度の実務展望」を都内で開催した。倒産や再生、与信実務に大きな影響を与える新法として、2025年5月に「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」（譲渡担保法）が成立し、27年12月までに施行される。また、今年5月25日に企業価値担保権の新設を定めた「事業性融資の推進等に関する法律」（事業性融資推進法）が施行された。シンポジウムでは、新法の実務面で