小林美駒騎手が始球式に登場■楽天 8ー2 巨人（11日・楽天モバイル最強パーク）JRA所属の小林美駒騎手が11日、楽天モバイル最強パークで行われた楽天-巨人の交流戦で始球式を務めた。小気味よいフォームから投じた一球はワンバウンドとなったが、ストライクゾーン付近にピシャリ。女性騎手の華麗な投球に「良い球投げてるやん」「めっちゃ可愛い」と、SNS上で注目を集めた。仙台での一戦は「JRA福島競馬場＆VIESTA仙台ナイター