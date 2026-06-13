長くてロフトが立っているため最も難しいといわれるフェアウェイウッド。苦手にしているアマチュアが多いが、得意にする秘訣は技術よりも、まずは考え方だった！ ＦＷはドライバーよりアイアンやウエッジに近いクラブ 苦手な人はフェースに当てようとするとうまく打てない！ 「ヘッドのお尻がカギ」 初心者はもちろん、中・上級者でも３、５Ｗを苦手とする人が多いです。それは技術の問題ではな