6月4日、シャオミ・ジャパンから最新スマートフォン「Xiaomi 17T」シリーズが発売されました。標準モデルの「Xiaomi 17T」と、上位モデルの「Xiaomi 17T Pro」の2機種で、どちらもライカとの共同開発によるトリプルカメラが搭載されています。Xiaomi 17Tはハイエンドに近いミッドレンジで価格は8万9980円〜。Xiaomi 17T Proはハイエンドで11万9800円〜。仕様のわりには値頃感がある価格になっています。どちらを選ぶべきか？ 迷う