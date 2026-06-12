吉村の直球が右脚に直撃■ソフトバンク ー ヤクルト（12日・みずほPayPayドーム）ソフトバンクの周東佑京外野手が12日、本拠地みずほPayPayドームで行われたヤクルト戦で、5回の第3打席で右脚に死球を受け、6回の守備から途中交代となった。主力のアクシデントに場内は騒然となった。5回2死二塁のチャンスで打席へ。ヤクルトの吉村貢司郎投手の4球目の直球が、右脚のすね付近に直撃した。トレーナーが駆け寄り、治療のために抱