12日、仙北市の山林にタケノコ採りに入った77歳の男性の行方が分からなくなっています。行方が分からなくなっているのは鹿角市十和田の村木良造さん77歳です。 仙北警察署の調べによりますと村木さんは12日午前11時ごろ、妻と2人で仙北市田沢湖玉川の山林にタケノコ採りに入りましたが昼頃になっても戻らず、妻が110番通報しました。現場は入山禁止のエリアで、警察はヘリコプターで捜索しましたがまだ見つかっていませ