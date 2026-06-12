高知県東部の安田町では、いま見ごろを迎えたアジサイと涼しげな滝のコラボが楽しめるスポットがあり、人気を集めています。アジサイと滝の競演が楽しめるのは高知県東部・安田町の国道55号から少し入ったところにある「不動の滝」です。不動明王をまつったお堂のそばで赤やピンク、青、白など色とりどりに咲くアジサイは、10年以上前から地元の人たちが育ててきたもので、約300株にものぼります。アジサイの世話を続けている地元