村山市の小学生が12日、つるっとした舌触りが特徴の特産品「ジュンサイ」の収穫と給食を楽しみました。村山市の大谷地沼、通称・じゅんさい沼で行われたジュンサイの収穫体験は、村山市が子どもたちの食育・地産地消を推進するため毎年行っているものです。12日は、村山市立袖崎小学校の1、2年生あわせて9人が参加しました。児童たちは初めに、ジュンサイがヌルといった寒天質に覆われていることや採り方を実際に触って学びました