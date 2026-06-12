親近感が伝わるイラスト、キッズサイズも展開ファナティクス・ジャパン合同会社は12日、MLB公式オンラインショップで、ホワイトソックスの村上宗隆内野手と西田陸浮内野手の日本人コンビを描いた「SOUTHSIDE SAMURAI イラスト Tシャツ」を発売すると発表した。同日より販売が始まっている。今季からホワイトソックスでプレーする村上と、先月にメジャー昇格を果たした西田がオリジナルイラストになって登場した。2人の完全オリ