持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月17日より、夏の風物詩「うな重」シリーズを全国で発売する。ほっともっと「うな重」シリーズ多彩なラインアップを取り揃え、今年も夏の食卓を盛り上げる「うな重」シリーズが登場。 主役となる“うなぎの蒲焼”は、一度白焼きにした後、特製だれに何度もつけて焼き上げることで香ばしさがUP。別添の醤油ベースのたれは、食欲をそそる芳醇な香りと、うなぎの旨味を引き立てる甘辛