早くも夏のような暑さが続く日々。お風呂で汗をさっぱりと流しても、お風呂上がりのドライヤー時間でベタつきが気になることもしばしば……。一秒でも早く暑い洗面所を脱出するならタオルを変えるのも一つの手。今回は吸水力に特化したという藤井の「やまと木綿空ごこち」を使ってみました。藤井「やまと木綿空ごこち」の使用感や実力は?○吸水力も機能性も肌あたりの良さも兼ね備えたタイパがかなうタオル毎日使用するタオルに求