11日(現地時間)、ブンデスリーガ2部のカールスルーエはボルシアMGの福田師王を完全移籍で獲得したと発表した。鹿児島県の神村学園出身の福田は、高校卒業後にボルシアMGに入団し、2024年１月には同クラブのトップチームに昇格。翌2025年1月にはブンデスリーガ初ゴールを記録していた。しかしボルシアMGのトップチームでは十分な出場機会が得られないことから、昨年夏にカールスルーエに期限付き移籍で加入。今シーズンのブンデスリ