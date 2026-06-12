13大会ぶりにW杯出場するハイチ代表だが、初戦のわずか数日前にW杯用のユニフォームを変更しなければならないアクシデントに見舞われた。英『スカイスポーツ』が伝えている。北中米カリブ海予選C組首位となり、52年ぶりの夢舞台に辿り着いたハイチ代表。しかし、W杯用のユニフォームに描かれていたイラストがFIFA(国際サッカー連盟)の規定に違反するとして、変更を余儀なくされた。このユニフォームの腰のあたりには、1803年