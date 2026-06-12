サッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が１２日、自身のＸを更新。この日、Ｗ杯北中米大会に出場する日本代表から負傷のため離脱し、代表引退を表明したＭＦ遠藤航をねぎらった。本田は、遠藤が代表引退を表明したＸの投稿を引用した上で「航、ありがとう！」とひと言だけつづった。本田と遠藤は２０１８年ロシアＷ杯でともにメンバー入りするなど、代表チームの同僚としてともに戦ってきた。この投稿にフォロワーからは「本田さん