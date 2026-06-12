高市幕府は日本の絶対防衛圏である最後の砦をぶち壊そうとしている。それは、日本終焉の始まりなのかもしれない......（写真：）ウクライナ戦争勃発から世界の構図は激変し、真新しい『シン世界地図』が日々、作り変えられている。この連載ではその世界地図を、作家で元外務省主任分析官、同志社大学客員教授の佐藤優氏が、オシント(OSINT Open Source INTelligence：オープンソースインテリジェンス、公開されている情報)を駆