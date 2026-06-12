ファミリーマートは6月16日から、Afternoon Tea監修のもと開発した全28商品を展開する「アフタヌーンティー」フェアを全国のファミリーマートで実施する。「アフタヌーンティー」フェア○Afternoon Tea監修、過去最多の全28種類を展開同社とAfternoon Teaは2019年から継続的にコラボレーションを実施しており、焼き菓子から始まりこれまでさまざまな商品を展開してきた。今回のフェアでは、昨年の25種類を上回る、過去最大規模のコ