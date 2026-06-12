回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）の人気アニメ「呪術廻戦」放送開始5周年記念コラボキャンペーン第3弾が、6月12日にスタートします。第3弾では、3000円（以下、税込み）の会計ごとにコラボオリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンで、「ラバーコースター」（全4種）がもらえます。【写真】虎杖、伏黒、釘崎、五条が…夏油も！「ラバーコースター」全デザインを見る！ラバー