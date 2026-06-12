スミスに代わってロビンソンが昇格【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間12日・ピッツバーグ）敗戦翌日に重たい報せが飛び込んだ。ドジャースは11日（日本時間12日）、ウィル・スミス捕手を首の炎症により10日間の負傷者リスト（IL）に入れたことを発表した。IL入りは既定路線とはいえ、日米ファンから落胆の声が相次いでいる。スミスのILは8日（同9日）に遡って適用される。6日（同7日）から首の違和感を訴えて4戦連続で