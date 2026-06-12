久松宏輝トレーナー推奨…飛距離アップに導く「しゃがみ立ちドリル」打撃のNG動作に挙げられる体の開き。しかし、「体が開いているから、もう少し意識しよう」などと指導者に言われても、改善できない小中学生は多いだろう。明徳義塾高野球部出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは「直すための体の使い方が分からないからです」と指摘。解決策としてチューブを使った「しゃがみ立ちドリル」を紹介