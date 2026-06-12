FIFAワールドカップ2026・グループA第1節が現地時間11日に行われ、メキシコ代表と南アフリカ代表が対戦した。北中米3カ国（アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ）で共催されるFIFAワールドカップ2026が遂に開幕する。今大会から出場チーム数が48チームに拡大。記念すべきオープニングマッチに登場したのは、共催国の1つであるメキシコ代表と、母国開催だった2010年大会以来の出場を決めた南アフリカ代表だ。試合はキックオフ直