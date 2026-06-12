スミスが首の炎症でIL入り…マイナーでコンビ経験のあるロビンソンが13日に出場ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦前に取材に応じ、12日（同13日）に予定されている佐々木朗希投手の先発試合では、チャッキー・ロビンソン捕手とコンビを組ませると説明した。佐々木は次回の敵地ホワイトソックス戦が今季12度目の登板。前回登板では7回10奪三振無失点の好投を見せていた。31歳のロビ