現地６月11日、北中米ワールドカップがついにオープニングデイを迎えた。開幕戦のメキシコ代表vs南アフリカ代表戦が行なわれるメキシコシティー・スタジアム（別名エスタディオ・アステカ）ではそれに先立って開幕セレモニーが開催された。８万3000人を収容し、独特の傾斜を誇る壮観なスタジアム。初の自国開催となった1970年大会でペレ率いるブラジル代表が３度目の優勝を飾り、前回開催時の1986年大会ではディエゴ・マラドー