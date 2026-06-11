ヤマダホールディングスとエディオンをはじめ、「経営統合」のニュースが相次いでいる。統合する会社は片方、あるいは双方とも上場廃止になることが多い。では、株式を持ち続けていたらどうなるのか。経営統合後の株価は上がるのか。配当は、株主優待は？ 株主は保有したままのほうがいいのか、売るほうがいいのか？ 意外と知らない「経営統合の仕組みと対応策」を解説！（河野拓郎、ダイヤモンド・ザイ編集部）トップ級の会社同士