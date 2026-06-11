フィンエアーは、タンペレとトゥルクへの乗り入れを、10月から再開する。環境的配慮よる短距離路線のバスへの転換に伴い、2022年5月に一部の便を廃止し、バス転換した後、2023年5月に廃止していた。運航するのは深夜便で、昼間にはオウル〜ヘルシンキ線をタンペレ、ストックホルム〜ヘルシンキ線をトゥルク経由とすることで、アクセスを提供する。日中のバスの運航も継続する。欧米やアジア、オーストラリアの国際線ネットワークへ