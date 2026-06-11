11日午前、大分県宇佐市で国道10号沿いの住宅兼倉庫が焼けました。この火事によるけが人はいませんでしたが、現場周辺は一時騒然としました。 【写真を見る】「建物から黒煙と炎が噴き出ている」国道沿いの住宅兼倉庫が火事けが人なし大分・宇佐市 （大倉三奈記者）「宇佐市の火災現場です。白い煙がもくもくと上がっていて、あたりは焦げ臭い匂いが立ち込めています」 11日午前11時前、宇佐市四日市で「建物から黒煙と炎が