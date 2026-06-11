スイス・インターナショナル・エアラインズは、チューリッヒ〜ベンガルール線を10月27日に新規就航する。チューリッヒ発火・木・金・土・日曜、ベンガルール発月・水・金・土・日曜の週5往復を運航する。機材はエアバスA330型機を使用する。所要時間はチューリッヒ発が9時間5分、ベンガルール発が10時間30分。同路線の開設により、フランクフルト線・ミュンヘン線と合わせてルフトハンザグループとしてベンガルールへの3路線目の就