女性1人が生涯に出産する子どもの数を表す「合計特殊出生率」が2025年、県内は1.33となり、前年をわずかに上回ったものの、県内で生まれた子どもは約3500人で過去最少となりました。厚生労働省が発表した人口動態統計によりますと、2025年の「合計特殊出生率」は、県内は1.33と前の年より0.01ポイント上昇し、5年ぶりにプラスに転じました。出生率の全国平均は過去最低となる1.14で、徳島県は全国で12番目でした。一方で、県内の20