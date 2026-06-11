6月20日に開催されるトップアイドルグループ6組によるスペシャルライブ『CHAiPA スペシャル音楽祭』が、映像配信サービス・GAORAオンデマンドで独占PPV（ペイ・パー・ビュー）ライブ配信されることが決定した。 ■フェスを盛り上げる事前番組も放送決定 MBSが6月20日・21日の2日間、大阪 梅田・茶屋町エリアにて開催する都市型アイドルフェス『ちゃやまちアイドルパーク2026』（#ちゃいぱ）。初