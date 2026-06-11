CANDY TUNE、Juice=Juice、とき宣ら6組出演！『CHAiPA スペシャル音楽祭』PPVライブ配信決定

6月20日に開催されるトップアイドルグループ6組によるスペシャルライブ『CHAiPA スペシャル音楽祭』が、映像配信サービス・GAORAオンデマンドで独占PPV（ペイ・パー・ビュー）ライブ配信されることが決定した。

■フェスを盛り上げる事前番組も放送決定

MBSが6月20日・21日の2日間、大阪 梅田・茶屋町エリアにて開催する都市型アイドルフェス『ちゃやまちアイドルパーク2026』（#ちゃいぱ）。初日の20日には梅田芸術劇場メインホールで、『CHAiPA スペシャル音楽祭』が開催される。

出演は、いぎなり東北産、CANDY TUNE、私立恵比寿中学、Juice=Juice、SWEET STEADY、超ときめき♡宣伝部のトップアイドル6組。それぞれの魅力を最大限に引き出す構成で届けるプレミアム公演で、推しグループの魅力を再確認できるステージとなっている。

さらに、同時開催のアニメを中心にたくさんの「推し」を集めたイベント『ちゃやまち推しフェスティバル2026』（推しフェス）と『ちゃやまちアイドルパーク2026』（#ちゃいぱ）の2大フェスを盛り上げる事前番組『あした茶屋町で会いましょう』が、6月19日・20日深夜に大阪・MBSテレビで放送決定。

『あした茶屋町で会いましょう』は、CS放送 GAORA SPORTSにて同時放送（サイマル放送）で届ける。

(C)MBS

■イベント情報

『CHAiPA スペシャル音楽祭』

06/20（土） 大阪・梅田芸術劇場メインホール

出演アイドル：いぎなり東北産、CANDY TUNE、私立恵比寿中学、Juice=Juice、SWEET STEADY、超ときめき♡宣伝部（50音順）

オープニングアクト：Straight Angeli

■配信情報

『CHAiPA スペシャル音楽祭』

06/20（土）18:00

※オープニングアクトの配信はなし

＜視聴チケット販売期間＞

6月6日12時～6月20日公演終了時

※視聴は当日23時59分まで可能

■番組情報

MBS『あした茶屋町で会いましょう』

【第1回】

06/19（金） 24:43～25:53

MC：狩野英孝、モグライダー ともしげ

出演アイドル：CANDY TUNE、私立恵比寿中学、Juice=Juice（50音順）

【第2回】

06/20（土） 25:28～26:28

MC：藤崎マーケット

出演アイドル：いぎなり東北産、OCHA NORMA、SWEET STEADY、fav me（50音順）

■関連リンク

『ちゃやまちアイドルパーク2026』イベントサイト

https://www.mbs.jp/mbs-chaipa/

ライブ配信販売・配信URL

https://vod.gaora.co.jp/contents/1710