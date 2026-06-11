ロジクールは2026年7月2日に同社初の折りたたみ可能なワイヤレスマウス「Mobi Fold(MF900)」を発売します。ロジクール製品の高い機能性はそのままに、薄型＆軽量で持ち運んで場所を問わず快適に使いやすくなっているとのこと。そんなMobi Foldをロジクールから一足早く借りることができたので、早速触ってみました。＼新製品情報🆕／ロジクール初の折り畳みマウス【 Mobi Fold 】7月2日に発売！✨折り畳み時の厚さは