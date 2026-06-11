【HG 1/144 ドラグナー1 リフター1装備タイプ [スペシャルコーティング]】 予約開始：6月11日12時 10月 発送予定 価格：8,800円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 ドラグナー1 リフター1装備タイプ [スペシャルコーティング]」を10月に発売する。6月11日12時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は8,800