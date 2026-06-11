【HG 1/144 ドラグナー1 リフター1装備タイプ [スペシャルコーティング]】 予約開始：6月11日12時 10月 発送予定 価格：8,800円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 ドラグナー1 リフター1装備タイプ [スペシャルコーティング]」を10月に発売する。6月11日12時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は8,800円。

本製品は、アニメ「機甲戦記ドラグナー」に登場するメタルアーマー「ドラグナー1 リフター1装備タイプ」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。過去に発売された「HG 1/144 ドラグナー1 リフター1装備タイプ」からスペシャルコーティング仕様で再び商品化している。

光沢のあるホワイトメッキで煌びやかな輝きのある仕上がりとなっており、各部カラーリングもスペシャルコーティング仕様の成形色で再現。ウイングの展開ギミックを搭載しており、劇中シーンを再現できるほか、ダイナミックなポージングを実現する可動域となっている。

75mmハンドレールガンLPS9型、75mmハンドレールガンLPS9型の弾倉は着脱式となっており、腕部に2本ずつ付属。ハンドレールガンに装着することもできるほか、2連105mmハンドレールキャノン、迫兵戦用レーザーソードなどの多彩な武装が付属しており、様々な劇中再現が可能。迫兵戦用レーザーソードは2基連結形態も再現可能で、迫兵戦用アサルトナイフは脚部に収納できる。

またパッケージはフルカラー仕様となっている。

「HG 1/144 ドラグナー1 リフター1装備タイプ [スペシャルコーティング]」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE

(C)サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。