思春期子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh」にて、「【子育てで自己嫌悪】頑張りすぎる親ほど追い詰められます！そんな日の正しい考え方」と題した動画を公開した。動画では、子供の行動にイライラしてしまい自己嫌悪に陥る親に向けて、気持ちの立て直し方や、子供への正しい接し方について解説している。 相談者からの「子供の行動をきっかけにきつく怒ってしまい、これまでの努力