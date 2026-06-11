勝利投手なら5連勝…規定投球回再到達まで1アウト足りず【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。投手としては6回2/3を投げ、3点目を失ったところで7勝目の権利を持って降板。被安打6、4四死球6奪三振4失点（自責3）の内容だった。相手先発ジョーンズと対戦した第1打席ではスライダーに空振り三振。